Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Валерий Комаров во время штурма вражеских позиций под плотным артобстрелом и ударами беспилотников одним из первых ворвался на опорный пункт неприятеля и уничтожил пулеметный расчет, обеспечив дальнейшее продвижение нашим штурмовикам. Благодаря его мужеству задача была успешно выполнена.

Сержант Артём Дёгарев вместе со своей группой во время обороны позиций подвергся атаке ударных беспилотников. Один военнослужащий получил ранение. Несмотря на вражеские атаки, Артём эвакуировал пострадавшего в безопасное место и оказал ему первую медицинскую помощь. Жизнь бойца была спасена.