Информация о ситуации в зоне спецоперации. Российские военные наносят сокрушительное поражение ВСУ на земле и в воздухе, успешно наступая по всему фронту.

На кадрах Минобороны - боевой вылет сверхзвукового Су-34. Получив координаты замаскированного пункта управления БПЛА противника, экипаж истребителя бомбовым ударом ликвидировал опорник.

А это уже работают расчеты войск беспилотных систем. Обнаружив разведывательные дроны неприятеля, наши бойцы взяли их на таран и уничтожили прямо в воздухе, серьезно ослабив силы ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

В Харьковской области мощную огневую поддержку штурмовикам оказали танкисты. Т-80 оперативно выдвинулся на заданную позицию и точным выстрелом сорвал попытку ротации боевиков на линии боевого соприкосновения.

А вот так на Добропольском направлении сапёры шаг за шагом проверяют маршрут продвижения наших войск. В их работе главное - внимание, каждое движение отточено до мелочей. Опасные находки ликвидируют прямо на месте.