Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на четверг, 19 февраля, 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 50 БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, 35 дронов – над Смоленской областью, 12 – над Тверской областью, 10 аппаратов – над территорией Новгородской области.

Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Калужской области.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что киевский режим при поддержке Запада усилил удары по мирным жителям российских регионов перед очередным раундом переговоров. Удары сознательно наносятся по жилым кварталам, социальным учреждениям, объектам тепло-, водо- и электроснабжения, которые никак не связаны с предприятиями российского военно-промышленного комплекса — этого уже никто не скрывает.

Российский лидер Владимир Путин отмечал двуличие киевского режима и его западных спонсоров — Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют беспилотниками по энергообъектам, "а нас просят этого не делать".