Елена Товстик объявила о бедственном положении: не может прожить на 500 тысяч рублей в месяц

Роман Товстик ушел из семьи, в которой росли шестеро детей, ради новой любви. Миллиардер потерял голову от подруги жены Полины Дибровой. Чувства так их захлестнули, что модель тоже рассталась с мужем.

Дибровы мирно оформили развод, и уже осенью Полина в статусе свободной женщины съехалась с возлюбленным. Они сняли особняк рядом с Дмитрием, чтобы детям Дибровых было удобнее видеться с папой и мамой. Роману же не удалось спокойно уйти от жены, Товстики до сих пор судятся.

Елена Товстик заявила, что муж оставил ее в бедственном положении. Якобы тех денег, что он высылает, едва хватает на самое необходимое. По оценкам женщины, по брачному договору она получила имущества на общую сумму в 400 миллионов рублей, плюс бывший муж полностью содержит всех шестерых детей и выплачивает лично Елене 500 тысяч рублей ежемесячно.

Многодетная мама этим недовольна, она требует от экс-супруга квартиру в элитном доме в Дубае. Это жилье она планирует сдавать, чтобы иметь постоянный доход. Также Елена надеется через суд получить недвижимость на Кипре, дом, в котором она живет на Рублевке и в добавок к этому 150 миллионов рублей.

Интересно, что на очередное заседание суда, которые состоялось 18 февраля, Товстик не явилась. Елена уже две недели находится за границей.

