Киев назвал собеседника Мединского на заключительной встрече в Женеве

Состав участников закрытой встречи в Женеве назвали в Киеве. По данным украинской стороны, помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский встречался с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Как сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, на встрече были представлены председатели двух делегаций, а также глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения неизвестны, приводит комментарий Давитян ТАСС.

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Владимир Мединский ранее заявил, что провел в Женеве закрытые двухчасовые переговоры. Помощник президента подтвердил, что встреча была с украинской стороной.