Аэропорт польского Жешува на границе с Украиной принял беспрецедентное число санитарных самолетов. В аэропорту "Ясенка" находится крупнейший хаб по поставкам на Украину западной военной техники и вооружения. По данным властей Польши, через него проходит более 95% всей военной помощи Киеву из стран НАТО.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar24, за короткое время в Жешуве приземлились самолеты санитарной авиации из нескольких стран. В их числе Cessna Citation Bravo из Австрии, Learjet 75 польской службы санитарной авиации, а также Dornier 328-310, принадлежащий ADAC Luftrettung Германии.

Сразу три "воздушных госпиталя" прибыли в Жешув минувшим вечером. Ранее туда же экстренным рейсом из норвежского Осло в Жешув прибыл спецборт медицинской эвакуации Boeing 737 авиакомпании SAS. Как отмечает "Военный обозреватель", этот аэропорт - ключевой перевалочный пункт для иностранных наемников на службе ВСУ. Большое число санитарных бортов связывают с ударом ВС России по ресторану в Сумах, в котором проходило совещание офицеров ВСУ и иностранных наемников.