Муж публично пристыдил транжирящую деньги Кристину Орбакайте

Кристина Орбакайте пару лет назад переехала в США к мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии. До этого певица моталась между странами, так как работала в России, а ее семья находилась в Америке.

Теперь Кристина много времени проводит с мужем и дочкой. Михаил даже иногда помогает жене записывать видео для соцсетей. Так, на днях Орбакайте решила показать, как дорого одеваться в Майами. Она прошлась по магазинам, а снимал шопинг Земцов. Получившееся видео артистка опубликовала на своей странице в соцсети.

На кадрах Орбакайте гуляет по бутикам, примеряет платья из новых коллекций, называет бренды и демонстрирует ценники. Стоимость одного из нарядов превысила 1200 долларов (около 100 тысяч рублей). Певица отметила, что такая цена для понравившегося платья — "вполне недорого". За кадром при этом слышна реакция Михаила. Земцов пристыдил жену.

"Тебе не стыдно? Недорогое", — возмутился бизнесмен.

В итоге исполнительница хита "Бровки домиком" вернула платье на вешалку. Она пересмотрела несколько новинок и примерила часть вещей, однако ничего не купила, посетовав на скудный ассортимент в магазинах Майами.

