ПВО сбила более сотни дронов ВСУ за 6 часов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 14.00 мск до 20.00 мск над территорией Брянской области сбит 81 дрон ВСУ. 22 беспилотника уничтожено над Смоленской областью, по пять БПЛА - над Курской и Новгородской областями. По два дрона сбито над Тверской и Калужской областями, а также над территорией Московского региона, еще один – над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. Не следует приближаться к опасным и незнакомым предметам. Обнаружив подозрительный предмет, надо сообщать по телефону 112.