Путин: Россия всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость

Россия всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с министром иностранных дел Кубы Бруно Паррильей.

"Знаем, как сложно все эти годы, десятилетия независимости приходилось кубинскому народу в борьбе за право жить по своим собственных правилам и защищать свои собственные интересы. Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, не приемлем ничего подобного. Позиция нашего МИДа звучит открыто, ясно и недвусмысленно", - сказал российский лидер.

Во встрече также принимали участие глава нашего МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.