Песков назвал сложными переговоры в Женеве

Сложными назвал переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Женеве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что члены российской делегации доложат российскому лидеру Владимиру Путину о результатах встреч при первой возможности.

Доклад переговорщиков президенту ожидается сразу по их прилету, добавил Песков. Он пояснил, что меньшая длительность переговоров в среду по сравнению с первым днем обсуждения не говорит об отсутствии прогресса. Песков прокомментировал высказывание журналистов о том, что дискуссии во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия не обсуждает с американской стороной проблему Кубы. Песков подчеркнул, у Москвы и Гаваны есть двусторонние отношения. Они для России очень важны, Москва их всемерно развивает, передает ТАСС.