Локализован пожар на НПЗ в Краснодарском крае

Локализован пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Кубани. Возгорание, возникшее в результате атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, локализовано на площади в 700 квадратных метров.

По данным оперштаба Краснодарского края, пожар на предприятии вспыхнул в ночь на 17 февраля из-за атаки беспилотников. С огнем борются 125 человек и 34 единицы техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.