Впавший в отчаяние Костомаров довел народ до слез: тоскует по временам, когда был здоров

Роман Костомаров в январе 2023 года пережил страшное. Олимпийский чемпион попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Несколько дней фигурист провел в коме на ИВЛ, у него начался сепсис, а затем развился некроз. Спортсмену ампутировали стопы, затем — кисти рук.

С тех пор прошло три года. Костомаров научился жить на протезах. Он даже вернулся к работе в ледовых шоу. Но, судя по соцсетям, Роман иногда впадает в ужаснейшее отчаяние. Фигурист ностальгирует по временам, когда был здоров и даже не подозревал, что ему придется пережить ампутацию.

Так, в своем блоге олимпийский чемпион опубликовал архивное фото, на котором позирует в шортах на берегу моря. "Я хочу туда", — коротко подписал он снимок, намекая, что скучает по своему здоровому телу.

Поклонники поддержали Костомарова в момент отчаяния, хотя некоторые не смогли сдержать слез. "Прошлым нельзя жить, оно нас разрушает"; "Роман, не горюйте, главное, что все в итоге закончилось хорошо"; "Аж сердце сжало от ваших слов"; "Не могу без слез смотреть на ваше фото"; "Роман, держитесь! Вы сильный и мужественный человек. Герой", — пишут Костомарову пользователи Сети.

