Россия и США создают экономическую рабочую группу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Al Arabiya, что Россия и США договорились создать экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам.

"В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что в Женеве Россия и США продолжили обсуждать "понимание Аляски", основанное на устранении первопричин конфликта на Украине.

"Поэтому мы очень ценим позицию, которую заняли администрация Дональда Трампа и лично президент США", - уточнил министр.

Москва, продолжил Лавров, внимательно следит за тем, как Европа пытается "сбить" нынешнюю администрацию в Вашингтоне с ее принципиального курса.