Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранцев, представляющих интерес для России

Власти будут содействовать переезду в страну иностранцев, которые представляют интерес для России, заявил 18 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

С апреля такие иностранцы смогут обратиться в Агентство стратегических инициатив по этому вопросу, добавил президент России.

Главные заявления Владимира Путина на заседании наблюдательного совета АСИ:

— Путин поручил проработать вопрос сокращения сроков восстановления памятников культуры;

— Российский бизнес реализует немало технологических проектов;

— Старинным зданиям в России нужно дать вторую жизнь, создавать в них музеи, гостиницы;

— Путин призвал включать лучшие практики АСИ в региональные программы повышения рождаемости;

— Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости.

Президент России рассчитывает, что Агентство стратегических инициатив продолжит способствовать развитию страны.