Такера Карлсона задержали в Израиле

Но в американском посольстве в государстве на Ближнем Востоке опровергли это заявление

Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Его слова передал таблоид Daily Mail.

"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили", — процитировали слова журналиста.

Такер Карлсон назвал эту ситуацию очень странной. Он отметил, что вместе с командой они уже покинули страну.

При этом американское посольство в Израиле отрицает факт задержания.

"[Такеру Карлсону] были заданы те же самые вопросы на паспортном контроле, которые задаются бесчисленным посетителям Израиля, включая посла Хакаби и других дипломатов, в рамках обычной процедуры въезда в Израиль и выезда из него", — говорится в заявлении дипмиссии, которое цитирует Daily Mail.