США готовы ударить по Ирану уже в субботу

Сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что военные готовы в случае чего ударить по Ирану уже в эту субботу, сообщила 19 февраля телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", – пишет СМИ.

Однако сам американский лидер решения об этом еще не принял. Телекомпания также отметила, что если удары состоятся, то, скорее всего, продолжатся и после этих выходных.

В январе Трамп пригрозил Ирану атакой, которая будет "намного хуже", чем в Венесуэле. Тогда он отметил, что группировка кораблей ВМС США готова провести такую операцию. Трамп также призывал Иран немедленно "сесть за стол переговоров" и заключить сделку.