США отменят санкции против России из-за выгодных проектов, считает спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в $300 млрд. Отмена санкций против России отвечает интересам США", — написал он в соцсети X.

Дмитриев уточнил, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.

Два дня назад портал Semafor со ссылкой на сенаторов США сообщил, что Трамп затягивает решение по санкциям против энергетики России.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем усиление санкций в отношении российского энергетического сектора. Минфин США ввел ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".