Грабь награбленное! Или Дон Кихот берётся за дело. В австралийском Квинсленде сумятица. Неразбериха. Ограбили музей древностей. Злодей вынес египетское ожерелье возрастом 3300 лет, маску мумии и фигуру кошки.

Подозреваемый с именем опереточного злодея Мигель Симон Мунгарриета Монсальве заявил полицейским, что считает своим "долгом" вернуть артефакты на их "законное место". В Древний Египет?

Робин Гуд чистой дистилляции. Тут судья и заявила, что всё это напоминает мультсериал "Симпсоны". Полиция считает, что на дерзкое ограбление Мигеля Симона вдохновил налёт на Лувр в октябре прошлого года.

Продолжается сериал "Кто ограбит Лувр?"

Франция до сих пор в себя прийти не может после того ограбления. Музейщики горевали о ювелирных украшениях из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Публика делала селфи возле разбитого окошка. Тогда Эммунуэль Макрон пообещал музею новый Ренессанс.

Но сериал "Кто ограбит Лувр?" продолжается. В феврале вскрылась история совсем не ренессансная. Во Франции повязали группировку гидов-мошенников, которые по одним и тем же билетам много раз водили по Лувру туристов.

Сейчас билет в Лувр стоит от 22 до 35 евро. Гиды-аферисты водили экскурсии по музею около 10 лет. По одному абонементу в день знакомили с музейными сокровищами до 20 групп. Сотрудники Лувра обеспечивали прикрытие.

Часть украденных средств, по версии следствия, могла быть вложена в недвижимость во Франции и Дубае. У жуликов изъяли 957 тысяч евро, 486 тысяч арестованы на банковских счетах, изъяты три автомобиля. Чем не Ренессанс?

Хотя какой Ренессанс? В действительности всё не так, как на самом деле.