Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала во время брифинга в среду, 18 февраля, на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп якобы несправедлив в своих призывах к миру на Украине.

Как подчеркнула чиновница, Трамп "ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже" (цитата по РИА Новости).

Представитель Белого дома подтвердила, что в Женеве "был достигнут значительный прогресс с обеих сторон" и "в будущем будет еще один раунд переговоров".

Однако, подчеркнула Левитт, но Дональд Трамп "считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые потеряли свои жизни, но и для американского народа и американских налогоплательщиков".

Ранее руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что женевские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были тяжелыми, но деловыми. Продолжение политик пообещал в ближайшее время, но детали не раскрыл.

Британский военный аналитик Александр Меркурис отмечал, что на переговорах в Женеве представители киевского режима были в ярости из-за того, что прежние попытки саботировать переговорный процесс не удались. Любое предметное обсуждение постконфликтного устройства, предлагаемое российской стороной, встречает "истеричную реакцию" украинской делегации.