Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе в Прикамье

В Пермском крае семиклассник напал на одноклассника с ножом.

Инцидент произошел в школе № 1 в Александровске. Подросток пронес нож в учебное заведение и напал на своего сверстника.

Состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое. Планируется эвакуация вертолетом в Березники. Из Перми туда вылетят врачи.

"Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное", - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

С одноклассниками работают психологи. В школе работают правоохранительные органы.