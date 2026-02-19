ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников в зоне СВО.

ДРГ обнаружили на границе Харьковской области. Наши войска решили не открывать огонь, а заманить противника в ловушку, а затем взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия

"Группа зашла в подготовленный карман, где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа", - рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня".

Наемники отказались сдаваться в плен, поэтому начался стрелковый бой. Колумбийцев уничтожили на месте.

Ранее Минобороны России заявило, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо".