У москвича-многоженца Ивана Сухова родился 31 ребенок

Москвич Илья Сухов прославился после того, как дал интервью одному интернет-каналу. В нем мужчина откровенно рассказал, что жены у него три, детей от них - 14. Живут они все вместе в обычной "трешке" и горя не знают.

Интервью получилось резонансным. Одних шокировало многоженство, это при действующем Семейном кодексе. Других - теснота и правила распорядка. Третьих - планы и дальше плодиться и размножаться (Сухов утверждал, что мечтает о 50 детях).

Меж тем мужчина активно добивается поставленной цели. Адвокат Сухова Александр Почуев сообщил о прибавлении в семействе.

"У Ивана родился мальчик, то есть 31 ребенок. Имя пока не выбрали. В связи с этим торжеством я обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением сделать Ивану памятный подарок и прекратить наконец затянувшееся уголовное дело", - сообщил адвокат "Вечерней Москве".

Напомним, уголовное дело о развратных действиях возбудили в отношении Ивана Сухова в прошлом году после выхода шоу "Пусть говорят", в котором 19-летняя дочь Анна обвинила многоженца в домогательствах.