Аркадию Укупнику - 73. Вот как сейчас выглядит пропавший артист

Аркадий Укупник стал популярен в начале 90-ых годов. Благодаря хиту "Я на тебе никогда не женюсь" и поддержке Аллы Пугачевой о нем узнала вся страна, а именитые артисты выстраивались в очередь за хитами молодого композитора.

В 2000-ых годах популярность Аркадия Укупника снизилась. А последние пару лет о нем вообще почти ничего неизвестно. Периодически в Сети появляется информация, будто Аркадия Укупника видели в Латвии, где у него, к слову, есть собственная недвижимость.

Внести ясность решила популярная ведущая, актриса Екатерина Стриженова. В своем официальном телеграм-канале она опубликовала свежую фотографию Аркадия Укупника, которому накануне, 18 февраля, исполнилось 73 года.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Все знают Аркашу как автора хитов "Я на тебе никогда не женюсь", "Сильная женщина плачет у окна" , "Стена". Но мало кто знает, что он работает в разных жанрах и пишет музыку к фильмам - "Любовь-морковь", "Сволочи", "Все включено", "Юленька" и к мюзиклам - "Ромео и Джульетта"и "Князь Серебряный" и т.д. Ему 73, он в прекрасной форме, отмечает свой день вместе с лапочкой дочкой Софией и любимой женой Натальей!" - сообщила Стриженова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>