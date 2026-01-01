Профильный ЕГЭ введут в педагогических вузах России

Министерство просвещения России введет сдачу профильного единого государственного экзамена (ЕГЭ) для абитуриентов педагогических вузов — соответствующий ведомственный приказ вступит в силу 1 сентября. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Как уточнил министр, фактически норма начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года, чтобы обеспечить подготовку сильных и мотивированных специалистов в педагогике.

При поступлении на педагогические направления по профилям математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо будет сдать экзамен по своему профильному предмету.

Кравцов подчеркнул, что благодаря такому подходу будущие педагоги смогут осознать востребованность своей профессии и обрести уверенность в успешном трудоустройстве по окончании обучения, сообщает РИА Новости.

В январе сообщалось, что высшие учебные заведения в России скорректировали список вступительных испытаний, предусмотренных для поступления. С 1 марта физика станет основным экзаменом для технических направлений, а история — для гуманитарных. При этом число предметов для третьего испытания на педагогических направлениях сократили минимум вполовину.

Между тем в приграничных регионах в 2026 году продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Там, где "сохраняется неспокойная ситуация", выпускники смогут выбрать — сдать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.