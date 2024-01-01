Подруга Заворотнюк высказалась о тайном романе Чернышева

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд. Родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и букетах.

Петр Чернышев каждую неделю в любую погоду приходит к последнему пристанищу актрисы. Вдовец приносит Заворотнюк свежие розы, следит за порядком.

Тем удивительнее прозвучала информация о том, что у вдовца тайный роман с женщиной по имени Алена. Эта новость получила широкое распространение в Сети. Известие прокомментировала подруга Анастасии Заворотнюк, ее бывший директор Марина Потапова. "Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии", - категорично заявила Потапова.

Интересно, что в Сети неоднозначно отреагировали на слова подруги актрисы. Одни ее поддержали, но немало комментаторов высказало мнение, что Петру Чернышеву нельзя ставить крест на своей личной жизни.

"Не знаю, встречается он с кем-то или нет, но ничего плохого не вижу в том, что бы у него кто-то появился и он создал семью", "Это не нормально, даже физиологически. Мужчина не должен быть одинок", "Почему в этой жизни после он должен быть один? Он живой человек", "Была красивая история любви, семья, он очень достойно вел себя во время ее болезни - это мало кому удается. Но он же живой и достаточно молодой человек. Пусть будет счастлив с кем-то еще", "он не может всю жизнь быть один, нужно идти дальше", - высказались люди в Сети.

