Снежный циклон "Валли" пришел в столичный регион и начал оказывать свое ненастное влияние на погоду Москвы и Московской области. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, пик снежного ненастья придется на период с 9-10 часов до 16-17 часов. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру пятницы.

В Гидрометцентре России, как сообщает ТАСС, подтвердили: наибольшая интенсивность осадков ожидается в ближайшие три часа, ориентировочно — с 09:00 до 12:00 мск.

Михаил Леус отметил также, что наряду со снегом начал усиливаться ветер – его скорость в порывах уже достигла 12-14 метров в секунду.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупреждал, что за день до 50% месячной нормы снега обрушится на Москву. 19 февраля может быть установлен рекорд высоты снежного покрова, который увеличится на 29-34 сантиметра и достигнет, по самым пессимистичным прогнозам, 80 сантиметров.

При этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала, что постепенно период холодной погоды в столичном регионе приблизится к концу, ощутимого повышения температуры можно ожидать уже 22-23 февраля. 22 февраля не ожидается существенных осадков, а в День защитника Отечества местами пройдет небольшой снег.