Дело возбудили по трем статьям после нападения ученика с ножом в пермской школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения школьника на сверстника в Пермском крае.

Оно расследуется по статьям "Покушение на убийство несовершеннолетнего", "Халатность", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Задержанный не достиг возраста уголовной ответственности - ему меньше 14 лет. В школе работают следователи и криминалисты.

Занятия во всех школах Александровска Пермского края приостановлены до 24 февраля, сообщили в региональном Министерстве образования и науки.

Утром 19 февраля учащийся седьмого класса школы № 1 в Александровске напал на сверстника. Конфликт случился на лестничном марше третьего этажа. Мальчик серьезно пострадал – нападавший ранил его ножом в тело и шею. Первую помощь ему оказали два учителя: физкультуры и ОБЖ, а также учительница физики. Затем раненого вертолетом доставили в Березники. Из Перми готовится вылететь санитарная авиация, анестезиологи и хирург, специализирующийся на органах грудной клетки.

Причиной произошедшего стал конфликт между мальчиками, сообщили в СКР. СМИ пишут, что нападение спровоцировал проигрыш в компьютерной игре.

Перед преступлением подросток отправил сообщение маме, что "не хочет жить в таких семейных условиях и лучше отправится в колонию", пишет Mash. Baza пишет, что мальчик жил с матерью и отчимом, который "воспитывает его силой". Отец ребенка живет отдельно и узнал о произошедшем из интернета.