Российские города утонули в сугробах

Очередной снегопад в столице встретили во всеоружии. Снегоуборочная техника вышла на улицы еще затемно. Рано утром за лопаты взялись не только дворники, но и сотрудники многих городских служб. На дорогах собираются заторы: кругом снег, почти ничего не видно. Автомобилистам заранее рекомендовали пересесть на общественный транспорт. К электричкам и автобусам выстраиваются очереди. Трамваи останавливаются.

Новый вид транспорта придётся выбирать и курьерам - велосипеды, оставленные на ночь на улице, утонули в сугробах. Они в этот раз могут вырасти до 80 сантиметров и побить рекорд февраля 1966 года, говорят синоптики. Такие осадки в центральные регионы принёс средиземноморский циклон с Балкан.

Зима щедро засыпает снегом всю страну

В Туле машины застревают на дорогах. В Воронеже порывом сильного ветра снесло дорожный знак - он влетел прямо в автобус, полный пассажиров, выбив стекло.

Казань замело. Старожилы не помнят, когда во дворах вырастали такие сугробы. А это город Балахна в Нижегородской области. Пешеходам поневоле приходится вспоминать детство - там, где лестницы превратились в горки, с них можно только съехать.

На жителя Самары, который только вышел из подъезда, с крыши рухнула огромная глыба льда - мужчина получил травмы головы. А в Тюмени бабушка с внуком чудом избежали беды - прямо за их спиной с кровли обрушился гигантский сугроб.

Ну а жителей Сахалина не пугает никакая погода. В селе Стародубском в самом разгаре - зимняя рыбалка.