Российские войска штурмуют юг Константиновки - здесь расположен один из ключевых укрепрайонов неонацистов в ДНР. Поступают сообщения, что наши бойцы заняли позиции у кольцевой развязки и продвигаются к посёлку Бересток. Огромные потери у боевиков так же на Краматорском участке и в Харьковской области.

То, что это не бурелом или хаотичное нагромождение бревен, становится понятно, только когда артиллеристы снимут маскировочную сеть. Спрятанная в заснеженном лесу самоходка делает залп. Поправка координат. И затем уже беглый огонь.

Это Харьковская область. Артиллеристы бьют по пригородам Купянска. Идет ликвидация подразделений ВСУ, которые прорывались к городу еще в декабре прошлого года. Не добившись успеха, националисты только увязли в боях за окраины. И на сегодня окончательно растеряли резервы.

Разрозненные группы бандеровцев сидят в основном в лесах. Без управления, связи, продуктов. И под постоянным огнем российских танков. Свою технику националисты бросают. И даже не пытаются ее защитить от обстрела российских экипажей или налета беспилотников. Собственно, у них сейчас всего две задачи – не замерзнуть насмерть в сырых блиндажах и незаметно удрать с передовой.

Вот только тыл, что на Харьковщине, что в Донбассе - не гарантия безопасности. В городе Дружковка по улице машинам ВСУ уже спокойно не проехать. В домах наблюдательные пункты и огневые точки без риска быть уничтоженным не обустроить. Российская артиллерия и подразделения БПЛА достают любую высотку.

На подвесах – 250-килограммовые бомбы. Эти фугасы тоже полетят в националистов в Дружковке. Но уже те позиции, что спрятаны под землей. Вроде заглубленных бункеров, центров управления, штабов.

После таких налетов на переднем крае, на подступах к агломерации появляется все больше опорных пунктов, которые бандеровцы сдают без особого сопротивления.

Как и говорили российские военные, сегодня главная цель - парализовать снабжение и логистику ВСУ в Дружковке. Город – он же важнейший центр краматорского укрепрайона - полностью обесточен. Бандеровцы остались без света, тепла, газа. А, судя по количеству сожженной бронетехники, еще и подконтрольных дорог.