МИД: Европа пытается затянуть украинский конфликт

Европа нацелена на то, чтобы затянуть украинский конфликт и максимально осложнить достижение мирного соглашения. Об этом заявили в нашем МИДе. В ведомстве подчеркнули, что Россия в свою очередь относится к переговорному процессу со всей серьезностью, поскольку больше других заинтересована в установлении прочного мира. Очередная попытка прийти к компромиссу была предпринята накануне в Женеве, где состоялись трехсторонние консультации в формате Москва - Вашингтон - Киев. Обсуждали в Швейцарии не только украинский кризис.

