Такера Карлсона задержали и допросили в Израиле

Известный американский журналист Такер Карлсон был задержан и подвергся допросу в Израиле. Об этом репортер сообщил британскому изданию "Дэйли Мэйл".

Инцидент произошел в аэропорту Бен Гурион, сразу после интервью с американским послом Майком Хакаби. По словам Карлсона, в зале вылета к нему и его сотрудникам подошли несколько мужчин. Они представились работниками службы безопасности авиагавани, после чего забрали паспорта и потребовали рассказать подробности беседы журналиста с дипломатом.

Отметим, Такер Карлсон, будучи одним из самых популярных консервативных комментаторов, часто критикует еврейское государство за политику на Ближнем Востоке. Сообщается, что израильские власти не хотели допускать журналиста в страну и согласились лишь после вмешательства Госдепартамента США.