Десятки человек погибли под лавинами на горнолыжных курортах в Альпах

Около 30 человек погибли в результате схода лавин на горнолыжных курортах в Альпах с начала месяца. Среди жертв, в основном, граждане Франции и Британии, сообщают европейские СМИ.

Последние секунды перед ударом огромной стены снега экстремалы снимают на свои мобильные устройства. Некоторым удалось пережить сход лавины. Другие оказались в смертельной ловушке. Тела троих туристов извлекли спасатели.

ЧП произошло на севере Италии в долине Аоста, рядом с канатной дорогой. А это кадры из Швейцарии. В некоторых районах объявлен наивысший уровень лавинной опасности. Рядом с горнолыжным курортом в Церматте снежная волна снесла поезд. Несколько вагонов упали на бок. Пять человек получили серьёзные травмы.