Собянин: Объем операций по трансплантации вырос за пять лет более чем в два раза

В Москве расширяют возможности городской службы трансплантологии. За 5 лет объём операций по пересадке органов и тканей вырос более чем в два раза.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в прошлом году провели свыше 850 подобных манипуляций.

Благодаря цифровизации столичного здравоохранения данные о потенциальных донорах поступают своевременно. Существенно сократились и сроки получения жизненно важного лечения.

Такой прорыв - результат огромной комплексной работы по развитию московской медицины. В мегаполисе созданы ведущие центры трансплантологии, где применяют передовые разработки и инновации. Кроме того, на базе четырёх больниц открыты амбулаторные центры для наблюдения за пациентами после пересадки органов.