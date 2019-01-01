В Крыму стартовала заготовка семян хвойных лесных растений

В Крыму в самом разгаре заготовка семян крымской сосны для будущего восстановления зеленых насаждений. Успеть нужно до наступления тепла. Шишки уже набухли. Чешуйки вот-вот начнут раскрываться. А самосев, говорят лесоводы, не поможет увеличить лесные массивы. Семени тяжело пробиться через опавшую хвою и твердый грунт.

Эта сосна хорошо распространяется самосевом, но не в степном Крыму с бедными почвами и переменчивым климатом. Здесь в засушливые периоды может не прижиться ни одно семечко, и тогда степной пейзаж будет выглядеть так куце, с единичными экземплярами хвойников. Добиться результата можно только с помощью искусственных насаждений. Например, этим соснам порядка 60 лет.

Такие лесные массивы на полуострове, особенно в степной зоне, дело рук человека. Ежегодно в лесхозах собирают несколько тонн шишек. Урожай сушат при температуре 50 градусов – так ускоряют процесс раскрывания побегов. Из одного килограмма выходит лишь 10 граммов семян.

Семена проходят лабораторный анализ, где определяют качество посадочного материала. В засушливый год приходится сажать по два семечка в одну ячейку – чтобы наверняка. Затем полгода выращивания в теплицах и несколько месяцев закаливания на открытом воздухе перед высадкой в лес.

"Уже через год у нас есть готовый продукт - сеянцы сосны крымской с закрытой корневой системой. Плюс её в том, что можно её пересаживать и высаживать, как в зимний, так и в летний период. То есть с учётом того, что мы не деформируем и не ломаем корешки", - отметил Анатолий Кужелко, начальник территориального участка "Белогорский лесхоз" ГАУ РК "Крымское лесоохотничье хозяйство".

Первые защитные лесополосы на полуострове стали создавать в конце 19 века под Феодосией. Уже тогда использовали местный вид – крымскую сосну. Дерево хорошо приживается на бедных скалистых почвах, устойчиво к засухе, выделяет полезные вещества – фитонциды, а главное, защищает почву от эрозии.

Наиболее активное озеленение началось после Великой Отечественной войны. С помощью сосны восстанавливали прибрежные склоны Южного Берега, а затем стали создавать рукотворные леса на равнинах. Например, вокруг Симферопольского водохранилища. Сегодня крымская сосна - основная лесообразующая порода в регионе.

"Сосна крымская широко применяется на террасированных склонах, то есть это те территории, на которых создавались террасы для предотвращения каких-то эрозионных процессов. Это вот окрестности Симферополя, Бахчисарая. Она хорошо закрепляет склоны благодаря своей развитой корневой системе. Не даёт ветровой и водной эрозии разрушать склоны", - пояснила Светлана Песковец, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов.

Ежегодно на полуострове высаживают 280 гектаров лесных культур, треть - крымская сосна. Она занимает площадь порядка 30 тысяч гектаров, большая часть из которых искусственные насаждения. Результат работы нескольких поколений лесоводов даже позволил в 2019 году исключить хвойник из Красной книги – дерево широко распространено в регионе и не требует особых природоохранных мер.