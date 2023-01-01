Предводитель киевского режима Владимир Зеленский сделал в четверг, 19 февраля, ряд заявлений после женевского раунда мирных переговоров, в которых попытался убедить своих западных спонсоров в успехах ВСУ на поле боя.

По утверждению Зеленского, "русские пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но им это не удалось". Утративший легитимность президент Украины заявил, что у российской армии "на поле боя нет успешных шагов", зато у Вооруженных сил Украины "тоже есть свои наступательные шаги".

При этом глава киевского режима обвинил российскую сторону в реализации тактики "затягивания времени", заверив в собственном желании "быстро завершить эту войну".

Заявление Зеленского про "свои наступательные шаги" последовало за резкой критикой в адрес главы киевского режима от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Он рассказал, что наступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за Зеленского и ряда других украинских чиновников. Подразделения рассредоточились по обширной территории, что "ослабило кулак". Также не хватило ресурсов для реализации плана — виноват в этом также утративший легитимность президент.

В январе российские бойцы сорвали новую авантюру украинских националистов. Попытки ВСУ отбить Купянск провалились окончательно и бесповоротно. Серия контратак, которая продолжалась почти месяц, не принесла ничего кроме сотен убитых бандеровцев.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За 2025 год российскими Вооруженными силами было освобождено более 300 населенных пунктов, а за все время спецоперации освобождено около 94 тысяч квадратных километров.