Ячейку террористов выявили в исправительной колонии в Забайкалье

Сотрудники ФСБ, ФСИН и СКР выявили террористическую ячейку, действовавшую в колонии в Забайкальском крае.

Ее создали в №7 УФСИН заключенные в интересах запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

на территории Дагестана, Волгоградской области, Забайкальского и Краснодарского краев задержаны организаторы и основные участники ячейки – всего семь человек.

Возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и участие в нем. Еще двоим задержанным инкриминируется содействие и финансирование террористической деятельности.

В настоящий момент пятеро подозреваемых заключены под стражу. Двое фигурантов продолжают отбывать наказание в колониях Забайкальского края.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске. Задержан 18-летний местный житель.