Песков раскрыл судьбу Telegram-канала Кремля и многозначительно ухмыльнулся

Кремль использует разные каналы коммуникации для распространения информации о работе главы государства. Комментарий такого содержания дал в четверг, 19 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист Life Александр Юнашев поинтересовался у представителя Кремля, не испытывает ли президентская администрация затруднения в работе на фоне замедления Telegram в России. Песков ответил отрицательно, напомнив про официальный кремлевский канал в национальном мессенджере MAX и подтвердив, что "остается канал в Telegram".

Услышав вопрос об использовании программ обхода блокировки для стабильной работы Telegram, Дмитрий Песков усмехнулся и уклончиво ответил: "Ну, кто-то где-то…".

Затем политик напомнил про обширную аудиторию, заинтересованную в получении информации о работе российского лидера: "У нас много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой. И в наших интересах эту повестку доводить до них".

Ранее в администрации главы государства объяснили, почему Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг предполагаемой блокировки Telegram. Дмитрий Песков напомнил, что подобные вопросы относятся к компетенции Роскомнадзора.

В Минцифры предупредили, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, хотя прежде этот мессенджер "рассматривался как такой достаточно анонимный сервис". Тем не менее, в России принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО.