Западные страны, в том числе США, обсуждают с российской стороной подписание нового документа между НАТО и Россией. Об этом объявил в четверг, 19 февраля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность президент Украины не назвал источник этой информации, ограничившись фразой: "Я знаю". По утверждению Зеленского, обсуждение нового соглашения между Россией и НАТО ведут "американцы и, возможно, некоторые европейцы".

Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что "важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами", а "не только с русскими", потому что "это касается нас". При этом глава киевского режима признал, что "они могут делать это и без нас", а также признался, что, "возможно, мы чего-то не знаем".

Ранее в посольстве России в Бельгии подчеркнули, что Москва будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО. Дипмиссия пояснила, что "все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания" были "в удобный для них момент забыты и проигнорированы", поэтому теперь российская сторона будет настаивать на фиксации договоренностей "на бумаге".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила НАТО неджентльменское поведение и угрозы. Представители Североатлантического альянса уже пытались обвести нашу страну вокруг пальца, предлагая поверить им на слово, а впоследствии отказываясь от собственных заявлений.