Борющейся с зависимостью Лолите Милявской стало хуже

Недавно отпуск Лолиты Милявской оказался испорчен из-за панической атаки, которая случилась с артисткой прямо на отдыхе. Ей даже пришлось вызывать "скорую помощь". Прибывшие медики успокоили певицу, однако отметили, что всему виной ее пристрастие к электронным сигаретам. Случился спазм сосудов, вследствие чего и произошла паническая атака.

Лолита Милявская давно уже пытается бороться с зависимостью. Поначалу она отказалась от обычных сигарет. Переход на "электронки" тогда казался ей удачным вариантом, певица даже отмечала улучшение состояния. Однако постепенно ей становилось только хуже.

"С обычными сигаретами я попрощалась, когда врач мне сказала: "Еще одна пачка, и может случиться инсульт". Я тогда перепугалась и перешла на электронные сигареты. Первое время чувствовала себя лучше, но постепенно мне стало еще хуже. То, что эту гадость надо бросать, это 100%", - сообщила Лолита.

Артистка считает, что зависимость от сигарет можно сравнить с алкогольной привычкой. Поэтому певица пытается найти способ побороть пристрастие. Она даже думает прибегнуть к способу замены, передает "КП".

"Леденцами, может... Пробую заменять барбарисками, хотя на конфетах можно диабет получить. У меня большой мешок конфет, но стараюсь тоже не переусердствовать", - отметила Милявская.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>