Ростовчанин при задержании ранил полицейских гранатой

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания в Ростовской области.

Инцидент произошел в Неклиновском районе. Как сообщили в полиции, мужчина находился в федеральном розыске, скрывался под Таганрогом. По какой статье – не уточняется. Полицейские установили его местонахождение в одном из жилых домов.

При задержании мужчина оказал сопротивление. В какой-то момент он достал боеприпас, раздался взрыв. Подорвавший гранату погиб на месте, двоих правоохранителей с ранениями увезли в больницу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.