Россиян предупредили о серьезном изменении программы долгосрочных накоплений

Министерство финансов России предлагает внести изменения в программу долгосрочных сбережений. По задумке ведомства, срок, по истечении которого можно получить деньги государственного софинансирования без потерь, нужно увеличить с одного года до пяти лет.

В России в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" работает программа долгосрочных сбережений. Для участия в ней нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд и делать посильные взносы. Государство добавит к ним до 36 000 рублей в год, в зависимости от уровня дохода гражданина.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, по действующим правилам участники этой программы вправе забрать все накопленные средства вместе с деньгами от государства в любой момент по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Многие пенсионеры и предпенсионеры восприняли программу долгосрочных сбережений как вклад с очень высокой доходностью: люди вступают в программу, получают софинансирование от государства и сразу закрывают договор, забирая всю сумму. Лишь за III квартал 2025 года по такой схеме было выведено со счетов почти 18 миллиардов рублей.

Минфин предложил коррективы, согласно которым получить со счета деньги, добавленные государством в качестве софинансирования, можно будет лишь после пяти лет участия в программе. При этом собственные средства и набежавший на них инвестиционный доход по-прежнему можно будет забирать без ограничений, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары как сейфовый актив — выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, поскольку это "надежное выгодное доходное вложение".

Между тем в Госдуме предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии. Глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что это "сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней".