"Ледниковый период" в Центральной России подошел к концу

Все указывает на то, что "ледниковый период" в Центральной России завершился — крепкие морозы в нынешнем сезоне уже не вернутся. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что в столичном регионе "мороз смягчится", аномального холода больше не предвидится. Ожидается, что температурный фон уже в течение дня 19 февраля вернется в климатическое русло.

Однако ослабление морозов компенсируется обильнейшими осадками. За сутки, до утра 20 февраля, в Москве при месячной норме 44 миллиметра выпадет до 23-28 миллиметров осадков — до 63% от всей февральской нормы, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала, что постепенно период холодной погоды в столичном регионе приблизится к концу, ощутимого повышения температуры можно ожидать уже 22-23 февраля.

Евгений Тишковец заверил, что весна в Москве в 2026 году придет, как минимум, в срок. Однако "возвраты холодов, конечно, будут и не один раз", поскольку впереди еще февральские недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении, примерно до 20-го числа, является зимним месяцем.