Собянин заявил о крайне сложной ситуации в Москве: "Снега аномально много. Но город справится"

Москву накрыл циклон "Валли", который принес с собой сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, пик снегопада продлится с 10 до 17 часов, затем он станет менее интенсивным.

Окончательно снегопад ослабеет лишь к утру пятницу. Из-за ненастья в столичных аэропортах отменили уже два десятка рейсов. Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ситуация в городе крайне сложная. Сегодня выпадет более 70% месячной нормы осадков. По словам мэра, это аномально много.

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", - написал мэр в своем Telegram-канале.