Филипп Киркоров изменился до неузнаваемости: гладко выбритое лицо, роскошные черные кудри до плеч

Филипп Киркоров не устает эпатировать общественность. Поп-король отечественной сцены не раз признавался, что все время находится в состоянии поиска вдохновения и готов на самые необычные и радикальные эксперименты.

Вот и на сей раз в своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель предстал в совершенно неузнаваемом виде. Филипп открыл для себя эру рок-звезды. Артист предстал в черном кудрявом парике и с гладко выбритым лицом без намека на фирменную бороду.

В Сети уже бурно отреагировали не преображение Филиппа Киркоров. Многие комментаторы назвали его "нечто средним" между Валерием Леонтьевым, Аллой Пугачевой и Оззи Осборном.

Популярный исполнитель продемонстрировал яркую эффектную одежду с принтами слов из своих песен и выражений, которые за прошедшее время стали крылатыми. А еще певец лишний раз похвастался великолепной формой и обилием татуировок. Сам артист утверждает, что тщательно следит за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается. Однако в Сети ходят слухи, что Филипп Киркоров обязан стройной фигурой пластическому хирургу.

