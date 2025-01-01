В России предотвратили 21 нападение в образовательных организациях

Сотрудники полиции с начала 2025 года предотвратили 21 попытку нападений на учеников и учителей в образовательных организациях России. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Как подчеркнул глава МВД, продолжаются превентивные мероприятия в отношении лиц, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. В 15 регионах России предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей.

В частности, сорваны планы 15-летнего жителя Алтайского края, который постил в социальных сетях информацию о способах совершения терактов и готовился к такому преступлению, цитирует Колокольцева "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что компетентные органы предпринимают все необходимые меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях. В частности, "МВД самостоятельно принимает меры", также "изданы уже и доведены до адресатов все соответствующие инструкции соответствующих министерств".

Между тем в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, как определить потенциально опасного ребенка по его социальным сетям. Важно обращать внимание на то, в каких группа сидят дети и что постят себе на страницу. В НАК отмечали, что если у несовершеннолетнего меньше 100 друзей в соцсетях, это должно насторожить.