Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине

Следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет также в Швейцарии.

Точка сбора делегаций – Женева, сообщил источник РИА Новости. Такую же информацию Piers Morgan Uncensored сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне в Кремле заявили, что место проведения нового раунда переговоров еще не определено. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна готова предоставить площадку для следующей встречи, если этого захотят Вашингтон, Москва и Киев.

Трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США прошли 17–18 февраля в Женеве. Москва назвала их тяжелыми, но деловыми