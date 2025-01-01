Глава МВД рассказал, как выдворять в 10 раз больше мигрантов

В 2025 году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев. Об этом рассказал в четверг, 19 февраля, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Глава МВД выступил на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. В числе прочих тем Колокольцев осветил работу по противодействию нелегальной миграции.

Как отметил министр, приводя данные по депортации нелегалов, "возникает вопрос, могли бы вы выдворить в десять раз больше? Отвечаем: могли бы, если бы на это еще было финансирование" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Владимир Колокольцев предлагал депортировать из России всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь как пояснял министр, речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.

Тем временем председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение Государственной думы внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, чтобы усилить контроль за мигрантами и повысить уровень общественной безопасности.