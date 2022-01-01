Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) было осведомлено на ранней стадии о планах диверсантов совершить подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как пишет журнал Spiegel, американские агенты обсуждали планы подрывов трубопроводов с диверсантами на встрече в Киеве весной 2022 года. Идею выдвинули украинцы, американцам она понравилась — сотрудники ЦРУ предстали "как минимум благосклонными слушателями".

По сведениям издания, за этим последовал еще ряд встреч и обмен техническими деталями диверсионной операции. Однако уже летом того же года американская сторона уведомила Киев о невозможности поддержки операции — в частности, в финансовом аспекте.

Официальный представитель ЦРУ назвала эти публикации "полностью и абсолютно ложными".

Еще в 2024 году бывший американский разведчик Джон Кириаку утверждал, что сотрудники ЦРУ в разговоре с ним подтверждали причастность к диверсиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Однако в управлении подчеркивали, что публично никогда этого не признают.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, приглашенный Россией на заседание Совбеза ООН, заявлял о причастности Соединенных Штатов к теракту на "Северных потоках", ссылаясь на "гору доказательств".