Участники трехсторонних переговоров, прошедших 17 и 18 февраля в Женеве, достигли "постепенного, но существенного прогресса". Об этом рассказал по завершении переговорного раунда информированный источник.

По словам собеседника CNN, "военные чиновники", участвующие в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, ощутимо продвинулись в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

Источник заявил об осторожном оптимизме относительно военного аспекта обсуждения. Это касается также "доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в Женеве "был достигнут значительный прогресс с обеих сторон" и "в будущем будет еще один раунд переговоров". При этом чиновница поставила на место главу киевского режима Владимира Зеленского, который обвинил Вашингтон в несправедливом отношении.

В своих соцсетях Зеленский написал, что российские и украинские переговорщики "на военном треке" ближе к результату – "проекту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня". Стороны "обсуждали, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности".