Аномальный снегопад накрыл Москву: столица может побить рекорд 1966 года

Самый мощный снегопад с начала зимы! До утра пятницы в Москве выпадет больше 70 процентов того, что обычно бывает за весь февраль. Погода сегодня вполне может побить рекорд 1966 года. Когда сугробы выросли до 80 сантиметров. Столичные власти ещё накануне призывали москвичей воздержаться от поездок на личных автомобилях. И пересесть на общественный транспорт. И многие прислушались к рекомендации. Но те, кто всё всё-таки решили рискнуть, очевидно, уверены, что московские коммунальщики справятся с проблемой оперативно.

Работа - на опережение. Эта зима уже научила столичных коммунальщиков молниеносно реагировать на погодные сюрпризы. Как только синоптики спрогнозировали очередной климатический рекорд, городские службы поднялись по уже отработанной схеме.

"В условиях текущего снегопада у нас первоочередные мероприятия, а вся уборка разделяется на три этапа: уборка проезжей части, переброска снежных масс и очистка пространства", - сообщил Николай Стволов, начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Северо-Западного округа Москвы.

О надвигающемся рекордном снегопаде за несколько дней начали предупреждать синоптики. Лишний раз призвал быть готовыми к стихии мэр Москвы. На своей странице в соцсети "Макс" Сергей Собянин написал о том, что все службы города - и коммунальные, и инженерные - в режиме повышенной готовности еще с начала января. И отметил настрой рабочих:

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится".

Главное условие – никаких остановок. Первоочередная задача – не вывезти снег, а убрать его с дорог и тротуаров. Там, где не мешают припаркованные машины и достаточно просторно, работает техника, которой сейчас на улицах города почти в 4 раза больше, чем в обычные зимние дни.

"Работаем непрерывно, люди меняются прямо на линии, техника уходит только, чтобы заправиться топливом и противогололёдными материалами", - сообщил Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Во дворах и труднодоступных районах – дворники с лопатами и мобильными снегоочистителями. Это тот случай, когда людей в оранжевых костюмах на улицах едва ли не больше, чем прохожих. И, в отличие от обычного рабочего дня, у дворников нет сейчас чёткого графика, фиксированного перерыва на обед. Понятно, нагрузка повышенная, поэтому и паузу можно сделать в любой момент. Для этого в каждом районе есть пункты обогрева, где можно перевести дыхание, перекусить.

И заботливые дежурные, которые беспокоятся о здоровье дворников. На дорогах - девятибалльные пробки. На широких магистралях организовано дежурство тягачей. Для тех, кто застрял. При этом здесь также постоянно чистят проезжую часть и мониторят обстановку. Не обошлось без коммунальных сбоев. Городские службы локализовали вытекание воды на дорогу на проспекте Андропова. Проезжую часть оперативно начали приводить в порядок. Сообщается, что инцидент не повлиял на водоснабжение.

Снегопад ставит новые рекорды, однако на Московской железной дороге сбоев в расписании нет. Спецтехнику на пути с интенсивным движением вывели ещё ночью. Почти 2,5 тысячи железнодорожников очищали стрелочные переводы.

Этот аномальный снегопад продлится весь день, ночь и весь завтрашний день. Ожидаются сугробы до 80 сантиметров. Сервисы доставки предупредили клиентов о возможных опозданиях курьеров. А когда погода успокоится, коммунальщики продолжат работать в усиленном режиме. Около трёх суток уйдёт на то, чтобы все вывести эти горы снега.